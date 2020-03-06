Уряд продовжить співпрацю з МВФ й іншими кредиторами — Шмигаль
Про це новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Facebook.
"Зміна уряду означає, що ми хочемо ще більш якісних та швидких реформ в Україні. Уряд продовжить зважену фіскальну політику та конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом й іншими кредиторами України. Досягнення довгострокового добробуту громадян України та стале економічне зростання — це наша спільна мета", — написав він.
За словами Шмигаля, «уряд готовий прийняти нові виклики та активніше просуватись на шляху реформ та інтеграції з Європейським Союзом».
Нагадаємо, інвестори в українські єврооблігації негативно сприйняли перестановки в Кабміні і почали їх продавати. В результаті українські держпапери подешевшали.
Інвестори побоюються, що новий Кабмін сповільнить проведення реформ, відстрочить підписання програми з МВФ і збільшить фіскальний дефіцит.