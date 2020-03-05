Гербст: США очікують від нового уряду України продовження реформ

Про успішність переформатування українського уряду можна буде судити за результатами роботи нової команди, а поки що у США та загалом на Заході сподіваються, що Україна збереже курс на реформи.

Таку оцінку в коментарі Укрінформу висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст, який зараз очолює Євразійський центр Атлантичної ради у Вашингтоні.

"Ми почули нові імена (міністрів – ред.), однак нам невідомо, чи продовжуватимуть ці люди політику реформ", - зазначив дипломат.

Водночас він підкреслив, що Президент Зеленський і парламентська більшість, які сформували попередній уряд, мають добрий - "хоча й не ідеальний" - досвід впровадження необхідних змін у багатьох сферах.

"Тож мені важко уявити, що вони візьмуть і змінять курс та почнуть віддалятися від запланованих реформ", - зауважив Гербст.

У цьому контексті він уточнив, що всі потрібні для України кроки дуже чітко оформлені, зокрема, в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Ми знаємо, що і Євросоюз, і Сполучені Штати в цьому питанні мають дуже подібні погляди", - додав колишній посол.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні ВР розглянула питання про Кабінет міністрів. Депутати підтримали відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву. Це означає автоматичну відставку всього складу уряду.

Після цього 291 голосом Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром Дениса Шмигаля, а також затвердила склад нового Кабміну.