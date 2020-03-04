Перестановки в Кабмін не призведуть до радикальної зміни зовнішньої політики - експерт

З погляду європейських експертів зміни в Кабміні не є новим феноменом в історії України, і вони навряд чи призведуть до радикальних змін у зовнішній політиці.

Таку думку кореспонденту Укрінформу в Брюсселі висловила провідний експерт Центру європейської політики Аманда Пол.

Саме так вона відповіла на запитання, чи очікує від нового уряду України радикальних змін курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

«В Україні, очевидно, зараз не відбувається нічого радикального. Я не очікую якихось масштабних та радикальних змін. Найімовірніше, новий уряд скористається заданим імпульсом, аби підштовхнути політичні та економічні реформи, зробити їх незворотними», - зазначила експерт.

При цьому Аманда Пол зауважила, що, ймовірно, однією з причин відставки уряду Олексія Гончарука могло стати невдоволення наявними економічними результатами.

«Очевидно, якісь персони з цього уряду не змогли досягти результату. Це є наслідком відсутності достатнього досвіду та знань, браку організаторських здібностей. Але, відверто кажучи, в історії України зміни уряду не є якимось новим явищем. Будемо сподіватися, що цей новий уряд залишиться на довший період, адже спадковість є важливою», - додала європейський експерт.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні ВР розглянула питання про Кабінет міністрів. Депутати підтримали відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву. Це означає автоматичну відставку всього складу уряду.

Після цього 291 голосом Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром Дениса Шмигаля, а також затвердила склад нового уряду.