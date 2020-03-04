США уважно стежать за перестановками у Кабміні – експерт

З огляду на очікувані зміни в Кабміні у Вашингтоні застерігають керівництво України від посилення впливу олігархів, ослаблення співпраці з МВФ та усунення з влади компетентних фахівців.

Про це у коментарі Укрінформу розповів ексрадник міністра оборони США Майкл Карпентер, який тривалий час досліджує ситуацію у Східній Європі, у тому числі в Україні.

"Будь-який розворот від угоди з МВФ, будь-який рух у бік політизації у сфері (реформи управління – ред.) державної власності стали би приводами для серйозного занепокоєння", - зазначив американський експерт.

За його словами, стурбованість викликає можливе усунення з посад справді компетентних людей. "Червоним прапорцем" може також бути натяк на те, що зі зміною уряду олігархи намагатимуться посилити свій вплив.

"Тож ми будемо спостерігати дуже уважно. Я нічого не прогнозую, але просто кажу, що ці питання ми відстежуємо", - підкреслив Карпентер.

Він додав, що розвиток ситуації в Україні є предметом інтересу не тільки в США: "Я би сказав, зараз настав момент очікування та спостереження у Вашингтоні й на Заході".

Як повідомляв Укрінформ, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді на засіданні 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву Прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.