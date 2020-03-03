Оновлення уряду: Дубінський назвав імена, які обговорювали "слуги народу"

Народний депутат Олександр Дубінський назвав імена потенційних очільників міністерств, кандидатури яких обговорювалися на засіданні фракції "Слуга народу".

Про це нардеп повідомив журналістам після засідання фракції.

"На Мінекономіки - Жуковський, Мінагропромисловості - обговорюється Милованов, на Мінфін - Уманський, Мінцифри - Федоров, МЗС - Кулеба, Мін'юст - Малюська, Міноборони - Таран, Мінсоцполітики - Лазебна, Мінмолодьспорт - Гутцайт, МВС - Аваков. Решта обговорюються. Ми обговорювали персональний склад Кабінету міністрів, звіт силовиків завтра, п'ять силовиків звітують, після чого ухвалюватиметься рішення щодо них", - сказав Дубінський.

Він зазначив, що міністра Кабінету міністрів також відправлятимуть у відставку, але наразі кандидатура його наступника ще обговорюється.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 28 лютого направив Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання парламенту.

Спікер скликав таке засідання Ради на 16 годину 4 березня 2020 року.

У порядку денному позачергового засідання передбачено розгляд шести питань, серед яких - "про Кабінет міністрів України".