Оновлення уряду: Дубінський назвав імена, які обговорювали

Оновлення уряду: Дубінський назвав імена, які обговорювали "слуги народу"

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Укрінформ
Народний депутат Олександр Дубінський назвав імена потенційних очільників міністерств, кандидатури яких обговорювалися на засіданні фракції "Слуга народу".

Про це нардеп повідомив журналістам після засідання фракції.

"На Мінекономіки - Жуковський, Мінагропромисловості - обговорюється Милованов, на Мінфін - Уманський, Мінцифри - Федоров, МЗС - Кулеба, Мін'юст - Малюська, Міноборони - Таран, Мінсоцполітики - Лазебна, Мінмолодьспорт - Гутцайт, МВС - Аваков. Решта обговорюються. Ми обговорювали персональний склад Кабінету міністрів, звіт силовиків завтра, п'ять силовиків звітують, після чого ухвалюватиметься рішення щодо них", - сказав Дубінський.

Він зазначив, що міністра Кабінету міністрів також відправлятимуть у відставку, але наразі кандидатура його наступника ще обговорюється.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 28 лютого направив Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання парламенту.

Спікер скликав таке засідання Ради на 16 годину 4 березня 2020 року.

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У порядку денному позачергового засідання передбачено розгляд шести питань, серед яких - "про Кабінет міністрів України".

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