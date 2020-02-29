На місцевому рівні взагалі не має бути політики — Шмигаль

На рівні місцевого самоврядування не має бути жодної політики, оскільки місцева влада повинна займатися добробутом громади.

Про це сказав віцепрем’єр-міністр України — міністр розвитку громад та територій Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В місцевому самоврядуванні взагалі не має бути політики. Це мають бути старійшини, поважні люди, яких обирають і довіряють їм керувати бюджетом і добробутом громади. Політика має бути від обласного рівня до державного рівня", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що в Україні завдяки децентралізації утворився великий прошарок місцевого самоврядування, місцевих еліт.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Згідно з ним, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції та законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується запровадити інститут префектів. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів Президент. Передбачається, що префект може зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Окрім того, законопроєктом передбачено, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного суду, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував спрямувати до Конституційного суду президентський законопроєкт №2598.

Водночас 16 січня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський за результатами зустрічі із керівництвом фракції "Слуга народу" вирішив відкликати законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади та відправити його на доопрацювання.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Корнієнко прогнозував, що новий текст змін до Конституції щодо децентралізації буде внесено в Раду до кінця лютого.