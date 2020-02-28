Децентралізація дає змогу сформувати близько 1400 громад - Шмигаль

Реформа децентралізації дозволяє створити в Україні приблизно 1400 спроможних повноцінних громад.

Про це на брифінгу в Краматорську заявив віцепрем'єр - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль, інформує Донецька ОДА.

«Ми почали велике суспільне обговорення завершення першого етапу реформи децентралізації. Надзвичайно важливо врахувати думку керівників місцевого самоврядування в тій частині, де мають бути зміни в основному законі. Ані Президент, ані Кабмін, ані Верховна Рада не женуться за кількісними формальними показниками. Критично важливо для нас отримати якісний результат адміністративно-територіальної реформи... Реформа децентралізації наразі дає змогу сформувати в Україні приблизно 1400 спроможних повноцінних громад, які будуть мати відповідні повноваження», - сказав віцепрем'єр.

Він додав, що за даними соціологічних досліджень, реформу децентралізації підтримують 80% мешканців України.

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Окрім цього, на брифінгу йшлося про впровадження реформи децентралізації з урахуванням Мінських угод, проведення виборів на тимчасово окупованих територіях та відновлення інфраструктури Донбасу.

Шмигаль наголосив, що першочергове питання – повернення миру та контролю над державним кордоном України. І вже після цього можна говорити про подальший розвиток подій.

Фото: dn.gov.ua