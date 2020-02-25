Зміни до Конституції щодо децентралізації планують ухвалити до місцевих виборів

У партії "Слуга народу" прогнозують, що законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації буде внесено до Верховної Ради в кінці березня, а на початку осені - проголосовано в цілому.

Про це журналістам під час громадських обговорень "Через консенсус - до змін у Конституції України щодо децентралізації" сказали перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко та член фракції "Слуга народу" Віталій Безгін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Процедура наступна: зараз стартує публічне обговорення. Після нього в нас буде два тури регіонального обговорення - це два тижні. Так само в нас будуть окремі консультації на рівні Ради Європи безпосередньо - з 11 по 14 будуть консультації на їх майданчику. Після цього - фінальне погодження вже безпосередньо на великому заході в Києві, і після цього, орієнтовно в кінці березня, ми можемо очікувати відповідне подання", - зазначив Безгін.

Депутат додав, що в цілому зміни до Конституції в частині децентралізації планується ухвалити до чергових місцевих виборів у жовтні 2020 року.

"Що стосується безпосередньо ухвалення, то ми є трохи заручниками того, що в нас у жовтні будуть чергові місцеві вибори і, звісно, ми хочемо забезпечити новий адмінтерустрій у Конституції. Відповідно, в нас є початок 4 сесії - це з 2 по 5 вересня, коли ми плануємо виходити на голосування в 300 голосів, і будемо сподіватися, що цей інклюзивний формат буде сприяти голосуванню більшості фракцій і груп за зміни до Конституції", - зазначив Безгін.

Корнієнко, у свою чергу, зауважив, що "червоними лініями" під час напрацювання законопроєкту є безпекові питання.

"Щодо червоних ліній - вони незмінні, вони є зрозумілі. Це безпекові питання, тобто ми хочемо провести цей дискурс з представниками місцевої влади щодо того, як в державі запустити безпековий компонент у випадку, якщо місцеві ради приймають рішення, які, прямо кажучи, не просто суперечать Конституції, а й територіальній цілісності", - зазначив Корнієнко.

Крім того, депутати від "Слуги народу" мають намір провести круглий стіл щодо назв нових адміністративно-територіальних одиниць.

"Є тема філологічна, як виявилося. Я особисто ніколи не надавав їй такої уваги... Виявилося, що нам треба ще провести окремий круглий стіл, ми його проведемо на наступному, можливо, тижні або через тиждень - філологічний круглий стіл. Запросимо філологів, учених, істориків, які знають, як це називалося в Україні. Тому що префект - французьке слово, не всім воно підходить, урядник - тут питання, чи наші громадяни, які спілкуються іншими мовами, зрозуміють, тому що це термін виключно україномовний і немає прямого перекладу", - пояснив Корнієнко.

Безгін також уточнив, що в законопроєкті про зміни до Конституції щодо децентралізації Севастополь, як і Київ, фігуруватиме як місто з особливим статусом.

"Єдина дискусія, що тривала, зокрема, й у владній команді - це по особливому статусу Севастополя, окрім Києва. Дійсно, були різні думки. Але все ж таки, щоб уникати політичних спекуляцій, що нібито "Слуга народу" хоче відмовитися від Севастополя і в такий спосіб Криму, уже в поданні Президента в проєкті №2598 Севастополь фігурував там як місто з особливим статусом, як і, власне, місто Київ, столиця", - сказав Безгін.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Згідно з ним, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується запровадити інститут префектів. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів Президент. Передбачається, що префект може зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Окрім того, законопроєктом передбачено, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного суду, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував спрямувати до Конституційного суду президентський законопроєкт №2598.

Водночас 16 січня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський за результатами зустрічі із керівництвом фракції "Слуга народу" вирішив відкликати законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади та відправити його на доопрацювання.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Корнієнко прогнозував, що новий текст змін до Конституції щодо децентралізації буде внесено в Раду до кінця лютого.