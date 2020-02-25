Стефанчук: У "Слуги народу" є запитання до уряду, але ми працюємо в одному напрямку

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляє, що у фракції "Слуга народу" є чимало критичних запитань до уряду, але попри все вони працюють в одному напрямку.

Про це він заявив у коментарі журналістам в рамках роботи “Форуму реформ: на шляху до Вільнюса”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Повірте, що й у фракції "Слуга народу" теж є багато критичних запитань до уряду. І це нормально, це дискусія між парламентом і урядом, тому що уряд бачить одне, парламент - інше, але разом ми працюємо в одному напрямку", - зазначив Стефанчук.

За його словами, зауваження до роботи Кабміну виникають, ймовірно, і тому, що суспільство мало досить високі очікування стосовно діяльності виконавчої влади, і наразі вони не повністю справдилися.

"Мабуть, справді були очікування до роботи уряду, і вони були великими, але вони ще не реалізувалися. Але ті, хто хотів почути звіт уряду, той почув, і побачив, що багато уже зроблено... Звісно, треба визнати, що десь парламент не встигає, десь уряд... Так, можливо, десь не вистачає часу, десь не вистачає професіоналізму, десь робляться помилки. І ми готові робити помилки, але ми і готові їх швидко виправляти", - підкреслив перший віцеспікер.

Він зауважив, що уважно слухав звіт Кабміну і в нього теж були свої запитання до уряду. "У нас є зауваження до уряду. Найперше, що було у мене, це питання по декомунізації радянського законодавства. Це один з перших законів, який провалився у Верховній Раді. Є чимало запитань і до того, як вводяться соціальні стандарти. Мені б хотілося, щоб швидше вводилися соціальні стандарти, щоб краща була комунікація, щоб урядовці пояснювати свої кроки", - сказав Стефанчук.

Відповідаючи на запитання, як влада повертатиме до себе довіру народу, перший віцеспікер зазначив, що "лише працею, щоб в Україні в багатьох сферах відбулися зміни на краще".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у п’ятницю, 21 лютого, представив у Верховній Раді звіт про свою роботу.