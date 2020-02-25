Стефанчук анонсує “чистку” лобістських правок в ухвалених законах

Перший заступник Голови Верховної Ради визнав, що не всі закони, ухвалені нинішнім парламентом, були успішними, а в деяких з них містяться лобістські норми.

Про це він сказав 25 лютого, виступаючи на “Форумі реформ: на шляху до Вільнюса”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми провели перші пів року у Верховній Раді України, на мій погляд, дуже плідно. За період функціонування Верховної Ради ІХ скликання вдалося ухвалити понад 100 законодавчих актів. Якщо запитати, чи всі вони були успішними, то безперечно ні. Ми аналізуємо це і дивимось, де було припущено помилок, де влізли в ті чи інші законодавчі документи лобістські правки, і ми будемо вичищати їх", - зазначив Стефанчук.

Він нагадав, що основна увага нового парламенту була зосереджена на таких блоках, як боротьба з корупцією, розвиток бізнесу, поліпшення інвестиційного клімату, формування більш справедливої судової системи, а також питаннях оборони і соціального захисту.

На 2020 рік у пріоритетах Ради, за словами Стефанчука, зміни до Конституції України, пов'язані зі скороченням кількості народних депутатів та децентралізацією, систематизація всього законодавства України і ухвалення першочергових законодавчих актів, спрямованих на реалізацію програми Президента: це питання, пов'язані з поліпшенням інвестиційного клімату, народовладдям, діджиталізацією.

Як повідомлялося, 25 лютого розпочав роботу “Форум реформ: на шляху до Вільнюса”, де провідні політики та експерти громадянського суспільства обговорять прогрес впровадження реформ за перші пів року діяльності уряду та парламенту, а також пріоритети реформ в Україні на 2020-2021 роки.

Програма Форуму включає 6 панельних дискусій:

- Синхронізація порядку денного реформ: Програми дій уряду і парламенту, пропозиції; громадянського суспільства та запит громадян;

- Народовладдя і належне урядування: як посилити підзвітність та ефективність органів влади;

- Економічне зростання: як покращити бізнес-клімат і добробут громадян?

- Верховенство права: як побудувати справедливу систему правосуддя і дієві органи правопорядку;

- Розвиток людського капіталу: рух до європейських стандартів якості життя;

- Національна безпека та реінтеграція тимчасово окупованих територій.