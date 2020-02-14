“Земельні пристрасті”: у Раді оцінили зламаний мікрофон Разумкова у 11,5 тисячі
Про це йдеться у відповіді Інформаційного управління Апарату ВР на запит Укрінформу.
“...у сесійній залі було виведено з ладу мікрофонний пульт AKG, в якому зламано, не підлягає ремонту та не придатний до подальшої експлуатації капсуль до мікрофона на гнучкій ніжці AKG СК-47. Вартість одного капсуля до мікрофона на гнучкій ніжці AKG СК-47 згідно з прайс-листами постачальників складає 11 550,00 гривень”, - йдеться у відповіді на запит.
Водночас, на запитання, чи були відшкодовані кошти на новий мікрофон партією ВО “Батьківщина”, в Інформуправлінні уточнили, що Апарат ВР не є розпорядником такої інформації.
Як повідомляв Укрінформ, голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко у четвер, 6 лютого, перед початком розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні заблокувала місце спікера, зламала його мікрофон, поранивши при цьому палець.
Після цього Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час виступу з трибуни парламенту зазначив, що не може вести далі засідання, і передав слово своєму першому заступнику Руслану Стефанчуку.