“Земельні пристрасті”: у Раді оцінили зламаний мікрофон Разумкова у 11,5 тисячі

Мікрофон Голови Верховної Ради, який був зламаний Юлією Тимошенко під час блокування президії парламенту 6 лютого, не підлягає ремонту і коштує 11 550 грн.

Про це йдеться у відповіді Інформаційного управління Апарату ВР на запит Укрінформу.

“...у сесійній залі було виведено з ладу мікрофонний пульт AKG, в якому зламано, не підлягає ремонту та не придатний до подальшої експлуатації капсуль до мікрофона на гнучкій ніжці AKG СК-47. Вартість одного капсуля до мікрофона на гнучкій ніжці AKG СК-47 згідно з прайс-листами постачальників складає 11 550,00 гривень”, - йдеться у відповіді на запит.

Водночас, на запитання, чи були відшкодовані кошти на новий мікрофон партією ВО “Батьківщина”, в Інформуправлінні уточнили, що Апарат ВР не є розпорядником такої інформації.

Як повідомляв Укрінформ, голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко у четвер, 6 лютого, перед початком розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні заблокувала місце спікера, зламала його мікрофон, поранивши при цьому палець.

Після цього Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час виступу з трибуни парламенту зазначив, що не може вести далі засідання, і передав слово своєму першому заступнику Руслану Стефанчуку.