Тимошенко блокує президію Ради, у залі — штовханина

Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко блокує президію парламенту, між депутатами від "Батьківщини" і "Слуги народу" відбуваються сутички.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед відновленням роботи Верховної Ради після наради керівників фракцій Тимошенко зайшла до президії Ради й стала біля місця спікера. Їй намагаються перешкодити представники фракції "Слуга народу", але депутати від "Батьківщини" їх не допускають. Відбувається штовханина.

В президії парламенту зібралися депутати від "Слуги народу" і "Батьківщини".

Наразі робота після півторагодинної перерви відновлена, відбулася нарада керівників фракцій з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Засідання ВР / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

"Ми завершили перерву - три перерви, які брали шість політичних сил, - і переходимо тоді до розгляду питань", - сказав перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Депутати почали розгляд питань порядку денного. Наразі розглядається проєкт постанови 0901-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту Закону України "Про повну загальну середню освіту".

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков одразу після відкриття ранкового засідання парламенту в четвер оголосив півгодинну перерву на вимогу фракції "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє" і покликав голів фракцій на нараду. Згодом було оголошено ще дві перерви на 30 хвилин. Таким чином, нарада проходила впродовж 1,5 години.

У четвер у Раді запланований розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

фото з архіву