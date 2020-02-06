Тимошенко зламала мікрофон Разумкова і порізала палець

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко зламала мікрофон Голови Верховної Ради під час блокування президії парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Тимошенко перед початком розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні заблокувала місце спікера, зламала його мікрофон, поранивши при цьому палець.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час виступу з трибуни парламенту зазначив, що не може вести далі засідання і передав слово своєму першому заступнику Руслану Стефанчуку.

Як повідомляв Укрінформ, голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко на ранковому засіданні перед відновленням роботи Верховної Ради після наради керівників фракцій зайшла до президії Ради й стала біля місця спікера. Їй намагалися перешкодити представники фракції "Слуга народу", але депутати від "Батьківщини" їх не допускали. Сталася штовханина. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не міг розпочати засідання.

Також трибуну Ради блокували представники "Батьківщини" і ОПЗЖ.

Після того, як Рада відновила роботу в сесійній залі, депутати від фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" продовжували блокувати трибуну, але пропускали колег до трибуни для виступів з обговорення проєкту постанови 0901-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту Закону України "Про повну загальну середню освіту".

У четвер у Раді запланований розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Фото: Lb.ua