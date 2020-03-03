Фракція "Слуга народу" вирішила задовольнити заяву Гончарука про відставку

Депутатська фракція "Слуга народу" на засіданні 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву Прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

Про це журналістам після засідання фракції повідомив народний депутат Олександр Дубінський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Гончарук заяву написав, у парламент передав, ми зараз проголосували фракцією щодо її задоволення, утрималися троє людей, він уже більше не Прем'єр-міністр", - зазначив Дубінський.

Водночас на запитання, чи звертався Гончарук до суду щодо оскарження можливості його звільнення, Дубінський сказав, що на фракції це обговорювали.

"Його радник стверджує, що це фейк, але інформація висить на сайті Адміністративного окружного суду. Це не має жодного значення - завтра в парламенті ми пропонуємо його відставку", - сказав він.

Водночас депутат сказав, що особисто заяви Гончарука не бачив, але голова ВР Дмитро Разумков заявив, що вона надійшла до секретаріату.

Як повідомлялося, на сайті Окружного адміністративного суду Києва заявилося повідомлення про те, що до ОАСК надійшла заява про забезпечення позову, заявником у якому зазначено Олексія Гончарука, відповідачем - Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, третьою особою - Президента Володимира Зеленського.

У ньому нібито позивач просить суд заборонити Голові ВР до винесення рішення по суті включати додатково до порядку денного позачергового пленарного засідання парламенту 4 березня 2020 року питання про відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука та/або звільнення будь-кого з членів уряду.

Своєю чергою, пресслужба Прем'єр-міністра Олексія Гончарука спростувала повідомлення про нібито поданий до Окружного адміністративного суду Києва позов Гончарука до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.