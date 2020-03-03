До Ради надійшла заява Гончарука про відставку - депутат

Заява Олексія Гончарука про звільнення з посади прем'єр-міністра надійшла на ім'я Голови Верховної Ради 3 березня.

Про це журналістам повідомив член фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"Так, сьогодні надійшла заява", - зазначив Качура.

Водночас він додав, що наразі на засіданні фракції "Слуга народу" поки не обговорювалося питання щодо кандидатури депутата Сергія Іонушаса на пост генерального прокурора.

Як повідомляв Укрінформ, раніше народний депутат Олександр Качура написав у Telegram, що Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції партії "Слуга народу" вніс пропозицію відправити у відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука та призначити на цю посаду Дениса Шмигаля.

Водночас в ОАСК повідомили, що до суду надійшла заява про забезпечення позову, заявником в якій зазначений Олексій Гончарук, відповідачем - Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, третьою особою - Президент України Володимир Зеленський.

В ОАСК інформують, що позивач просить суд заборонити Голові ВР до винесення рішення по суті включати додатково до порядку денного позачергового пленарного засідання парламенту 4 березня 2020 року питання про відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука та/або звільнення будь-кого з членів уряду.