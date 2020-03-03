В уряді спростовують повідомлення про нібито позов Гончарука до Разумкова
Заяву пресслужби оприлюднено на Урядовому порталі.
"Інформація про нібито подану заяву в Окружний адміністративний суд міста Києва Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності. Вся інформація про діяльність Прем‘єр-міністра України публікується на офіційних ресурсах уряду та сторінках голови уряду в соціальних мережах", - йдеться у заяві.
Раніше на сайті Окружного адміністративного суду Києва заявилося повідомлення про те, що до ОАСК надійшла заява про забезпечення позову, заявником у якому зазначено Олексія Гончарука, відповідачем - Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, третьою особою - Президента Володимира Зеленського.
У ньому нібито позивач просить суд заборонити Голові ВР до винесення рішення по суті включати додатково до порядку денного позачергового пленарного засідання парламенту 4 березня 2020 року питання про відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука та/або звільнення будь-кого з членів уряду.