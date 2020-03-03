В уряді спростовують повідомлення про нібито позов Гончарука до Разумкова

Пресслужба Прем'єр-міністра Олексія Гончарука спростовує повідомлення про нібито поданий до Окружного адміністративного суду Києва позов Гончарука до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Заяву пресслужби оприлюднено на Урядовому порталі.

"Інформація про нібито подану заяву в Окружний адміністративний суд міста Києва Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності. Вся інформація про діяльність Прем‘єр-міністра України публікується на офіційних ресурсах уряду та сторінках голови уряду в соціальних мережах", - йдеться у заяві.

Раніше на сайті Окружного адміністративного суду Києва заявилося повідомлення про те, що до ОАСК надійшла заява про забезпечення позову, заявником у якому зазначено Олексія Гончарука, відповідачем - Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, третьою особою - Президента Володимира Зеленського.

У ньому нібито позивач просить суд заборонити Голові ВР до винесення рішення по суті включати додатково до порядку денного позачергового пленарного засідання парламенту 4 березня 2020 року питання про відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука та/або звільнення будь-кого з членів уряду.