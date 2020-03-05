Спекуляції щодо впливу РФ на формування нового Кабміну недоречні – експерт

Будь-які припущення щодо можливого російського впливу на формування уряду України недоречні, адже головним завданням нової команди є прискорення реформ у контексті євроінтеграції.

Про це у Брюсселі на конференції, присвяченій реформам в Україні, заявив заступник генерального директора Центру Разумкова Юрій Якименко, передає кореспондент Укрінформу.

Експерт представив доповідь Центру Разумкова «Україна 2019-2020: широкі можливості, суперечливі результати». Захід відбувся у приміщенні Місії Канади при ЄС під егідою брюссельського Офісу зв’язку українських аналітичних структур.

«Щодо питання про можливі російські впливи на формування цього уряду. Існує багато різних припущень, вони були оприлюднені, що такий вплив існує. Говорять про персон часів режиму Януковича або про їхні зв’язки з російськими бізнесовими або політичними колами. На цьому етапі важко коментувати такі припущення - був такий вплив, чи його не було. Дуже багато речей залежатимуть від Президента. Деякі ключові міністри в новому уряду залишатимуться. Це насамперед стосується правоохоронних органів та людей, які прямо залучені до зусиль зі стримування російської агресії», - зазначив експерт.

Відповідаючи на запитання, чи могли вплинути на призначення нових міністрів контакти між радниками Зеленського та Путіна, експерт зауважив: «Радники мають радити, Президент може до них прислуховуватися, але саме він несе відповідальність за результат та за дії призначених осіб».

На його думку, зараз недоречно говорити про невдачі або гальмування на шляху до європейської інтеграції.

«Ми маємо ситуацію, коли нова композиція цього уряду сформована для підвищення його результативності та ефективності у здійсненні реформ, що дасть позитивний результат для самого Президента. Тож зараз у нас новий уряд. Вони мають прискорити реформи, які відповідають передусім інтересам населення України», - наголосив Якименко.