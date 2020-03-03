Кулеба підтримує об'єднання посад євроінтеграційного віцепрем’єра і глави МЗС

Кулеба підтримує об'єднання посад євроінтеграційного віцепрем’єра і глави МЗС

Укрінформ
Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба позитивно ставиться до ідеї об'єднання цієї посади з посадою міністра закордонних справ.

Про це урядовець заявив журналістам у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо це відбудеться, то незалежно від прізвища людини, яка об'єднуватиме ці посади, це буде підсилення і української дипломатії, і європейської та євроатлантичної інтеграції», - сказав Кулеба.

Він також ствердно відповів на запитання чи готовий до додаткових повноважень.

«Я ніколи не боявся брати на себе додаткові повноваження, які я здатен виконати. Але ще раз наголошую, що рішення в руках Президента і парламенту», - зазначив урядовець.

Читайте також: Кулеба сказав, який крок наблизить Україну до Шенгену

Водночас Кулеба відмовився коментувати чутки про своє призначення на посаду глави МЗС.

«Немає поки що коментувати. Іде політичний процес, ідуть консультації. Давайте дочекаємося завтрашнього дня і вже на основі тих чи інших рішень, які будуть ухвалені, будемо коментувати призначення або не призначення», - резюмував він.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-