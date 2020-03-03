Кулеба підтримує об'єднання посад євроінтеграційного віцепрем’єра і глави МЗС

Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба позитивно ставиться до ідеї об'єднання цієї посади з посадою міністра закордонних справ.

Про це урядовець заявив журналістам у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо це відбудеться, то незалежно від прізвища людини, яка об'єднуватиме ці посади, це буде підсилення і української дипломатії, і європейської та євроатлантичної інтеграції», - сказав Кулеба.

Він також ствердно відповів на запитання чи готовий до додаткових повноважень.

«Я ніколи не боявся брати на себе додаткові повноваження, які я здатен виконати. Але ще раз наголошую, що рішення в руках Президента і парламенту», - зазначив урядовець.

Водночас Кулеба відмовився коментувати чутки про своє призначення на посаду глави МЗС.

«Немає поки що коментувати. Іде політичний процес, ідуть консультації. Давайте дочекаємося завтрашнього дня і вже на основі тих чи інших рішень, які будуть ухвалені, будемо коментувати призначення або не призначення», - резюмував він.