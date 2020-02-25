Кулеба сказав, який крок наблизить Україну до Шенгену

Запровадження інтегрованого управління кордоном - це система, спрямована на швидкий і комфортний перетин кордону громадянами та бізнесом, а також обов'язкова умова для входження України в Шенгенську зону, забезпечення вільного руху між Україною та країнами ЄС.

Про це в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області заявив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мета уряду полягає в тому, щоб перетин кордону для доброчесних громадян і для доброчесного бізнесу відбувався максимально прозоро, швидко і комфортно. І досягнути цього можна саме впроваджуючи модель інтегрованого управління кордоном, яку ми реалізуємо разом з нашими партнерами з Європейського Союзу", - поінформував Кулеба.

За його словами, Держприкордонслужба разом з митниками та іншими структурами системно впроваджує цю модель і п/п "Нові Яриловичі" - місце, де все це можна побачити на практиці. Адже тут уже кілька років реалізовується пілотний проєкт з удосконалення технологічних процедур прикордонно-митного контролю та спрощеного перетину кордону.



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"Кінцева мета полягає в тому, щоб перетинаючи кордон ми мінімально його помічали. Це сприятиме і збільшенню товаропотоку між сусідніми країнами і, безумовно, розвитку туризму в прикордонних зонах, щоб все було по-людськи, по-європейськи", - зазначив Кулеба.

Він пояснив, що ключовим в інтегрованому управлінні кордоном є чітка взаємодія різних відомств і служб. Щоб вони працювали не кожен окремо за власними правилами гри, а, "як швейцарський годинник", тобто, як єдиний механізм.

Віцепрем'єр додав, що Україна системно і послідовно рухається цим шляхом, тому що альтернативи йому немає. "І коли йдеться про наші кордони з Євросоюзом, то неможливо прийти до Шенгенської зони, абсолютно вільного руху між Україною і країнами ЄС, не пройшовши стадію інтегрованого управління кордоном", - підкреслив Кулеба.

Як зазначив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, обласна влада тісно взаємодіє з Держприкордонслужбою, сприяє вирішенню всіх поставлених завдань і навіть позаштатних ситуацій, що виникають.

Сьогодні одним з основних завдань є формування зручної для громадян інфраструктури в місцях перетину державного кордону, а також дорожньої інфраструктури. Зокрема, в цьому році на Чернігівщині передбачаються масштабні ремонти доріг міжнародного значення. Одна з них - Е-95 - є частиною європейського транспортного коридору.

Після вступного слова віцепрем'єра та інших посадових осіб керівники Чернігівського прикордонного загону ознайомили гостей з роботою пункту пропуску, продемонстрували, як відбувається виявлення контрабандних товарів та наркотиків, затримання порушників групою оперативного реагування, показали, як контролювати ситуацію і навіть "вести" порушників допомагають безпілотні літальні апарати. По тому розпочалося засідання Міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління кордонами.

Участь у засіданні, на якому головує віцепрем'єр, беруть заступник голови ДПС Володимир Нікіфоренко, начальник Чернігівського прикордонного загону Олександр Чорний, перший заступник командувача Повітряних сил ЗСУ В’ячеслав Шамко, перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль та інші представники міністерств і відомств. На засіданні також присутні представники Консультативної Місії ЄС EUAM, Представництва ЄС в Україні, Міжнародного центру розвитку міграційної політики та Європейської агенції прикордонної та берегової охорони Frontex.