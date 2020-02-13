У відносинах України з НАТО відбувся "тектонічний" зсув — Кулеба

Вступ України до НАТО є лише питанням часу, адже Україна становить інтерес для Альянсу.

Про це віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба сказав у ході робочої поїздки до Харківської області, повідомляється на Урядовому порталі.

“Я регулярно спілкуюся з представниками Північноатлантичного альянсу. І чую багато слів подяки за можливість вчитися у Збройних сил України. Не просто приїжджати ділитися досвідом, а вчитися, як потрібно захищати свою країну. Це тектонічний зсув у наших відносинах з НАТО. Ми більше не прохачі, які просять про допомогу. Ми маємо досвід. Ми важливі одне для одного. Все інше - питання часу. І цей час обов’язково настане”, - заявив Кулеба.

Він переконаний, що для вступу до Альянсу потрібно послідовно працювати на цю мету і “не смикатися”. “Для мене початок російської агресії став переломним моментом, який означав: ми більше не будемо “смикатися”. Я думаю, крапки розставлені. Зрозуміло, де ворог, а де союзники”, - зазначив він.

Також віцепрем’єр позитивно відзначив велику кількість стандартів НАТО, впроваджених у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, а також рівень володіння англійською, за якого 77% бакалаврських робіт минулого року курсанти захистили англійською мовою. Він подякував за цей розвиток керівництву і викладачам.

Кулеба поінформував про амбітну ціль уряду досягнути за 5 років критеріїв членства у Північноатлантичному альянсі. За його словами, інтеграція до НАТО необхідна, насамперед, самій Україні та її громадянам.

Він також зауважив, що один з базових принципів Альянсу - це людиноцентричність: коли військовослужбовці мають гідні умови служби, якісну екіпіровку, зброю та техніку, належне фінансове забезпечення та соціальний захист, набувають високого рівня фахових навичок, а їхні права та гідність під час служби захищені.

Фото: Урядовий портал