Фракція "Слуга народу" зібралася на позачергове засідання

Як повідомляють співрозмовники агентства, Президента Володимира Зеленського поки немає на засіданні, але натомість присутній кандидат на посаду Прем’єр-міністра Денис Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня парламент на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента Володимира Зеленського, має розглянути питання про Кабінет міністрів. Напередодні Прем’єр-міністр Олексій Гончарук подав до Ради свою заяву про свою відставку.

На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно із законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення. У разі, якщо ВР ухвалить рішення про відставку глави уряду, це автоматично означатиме відставку всього складу уряду.