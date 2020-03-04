У “Слузі народу” чули, що Милованов відмовився бути міністром у новому уряді

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявляє, що за непідтвердженою інформацією Олег Коростильов, Роман Жуковський і Тимофій Милованов відмовилися від посад у новому уряді.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є така непідтверджена інформація. О 14.30 у нас буде засідання фракції, на якому ми будемо обговорювати кадрові питання, будемо зустрічатися з кандидатом у прем’єр-міністри, і він доповість поточну ситуацію по кадрових питаннях, пізніше Президент долучиться до нас», - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ писали, що Коростельов, який зараз очолює конструкторське бюро “Луч”, може обійняти посаду віцепрем'єра з питань оборонної промисловості (у разі її створення); Жуковський стане міністром економічного розвитку замість Тимофія Милованова, який зараз очолює об'єднане Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства, а власне Милованов очолить Міністерство аграрної політики (у разі створення окремого відомства).