У “Голосі” вважають високими шанси відправити Рябошапку у відставку

Ймовірність того, що Верховна Рада відправить у відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку є високою.

Таку думку у коментарі журналістам висловив 1-й заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук (фракція «Голос»), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз, коли реформа прокуратури зроблена фактично навіть не наполовину, а може на третину, то фактично буде змінюватися генеральний прокурор - такий шанс є величезним на цей час. У мене таке відчуття, що 226 голосів за відставку Рябошапки можуть знайтись. Як мінімум близько 190 депутатів підписали відповідний проєкт постанови, але думаю, що ці ж самі ситуативні союзники «Слуги народу» з ОПЗЖ гарантовано проголосують «за». Тобто, я думаю, що шанс того, що відставка Руслана Рябошапки відбудеться, є дуже великим, і якщо не сьогодні, то певно ближчими днями або тижнями це станеться», - зазначив Осадчук.

Водночас він уточнив, що 4 березня близько 14.15 має відбутися засідання комітету з питань правоохоронної діяльності, однак в порядку денного цього засідання немає питання про розгляд проєкту постанови щодо висловлення недовіри генпрокурору.

«Станом на зараз заплановано комітет, в порядку денному комітету цього питання немає, але воно може бути внесено. Вчора у Верховній Раді була зареєстрована постанова, відповідно до процедури, про фактичний вотум недовіри до пана Рябошапки. Тобто, згідно з процедурою, почався розгляд цього питання, і формально на комітет воно може потрапити для розгляду сьогодні. Буде так чи ні - наразі я не знаю», - пояснив парламентар.

При цьому він підкреслив, що на розгляд у залі засідань Верховної Ради це питання може потрапити тільки після ухвалення відповідного рішення профільним комітетом.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня у ВР зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Документ зареєстрований під № 3154.