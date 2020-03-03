Позачергова Рада: два комітети зберуться раніше на прохання Разумкова

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки і Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування проведуть засідання у середу вранці через позачергове засідання парламенту.

Комітети проведуть засідання на прохання Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я прошу, у зв'язку з тим, що завтра будуть розглядатися деякі питання, пов'язані з позачерговим засіданням Верховної Ради України, о 9 ранку зібратися комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки і комітету питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Прошу провести засідання комітетів о 9 ранку", - оголосив Разумков.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 28 лютого направив Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання парламенту.

Спікер скликав таке засідання Ради на 16 годину 4 березня 2020 року.

У порядку денному позачергового засідання передбачено розгляд шести питань, серед яких - "про Кабінет міністрів України".