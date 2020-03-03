Фракція "Слуга народу" сьогодні може прийняти рішення про відставку Гончарука і всього уряду

Депутатська фракція "Слуга народу" на своєму засіданні ввечері 3 березня планує прийняти рішення про відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука і всього складу уряду.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив член фракції, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олександр Качура.

"За попередньою інформацією, сьогодні (3 березня - ред.) на вечірньому засіданні фракції буде ухвалено рішення про відставку Прем'єр-міністра (Олексія) Гончарука і, відповідно, всього складу Кабінету міністрів України", - зазначив він.

Також, за словами депутата, враховуючи результати роботи Генерального прокурора (Руслана Рябошапки), "висока ймовірність, що і він залишить свою посаду".

Як повідомляв Укрінформ, фракція партії "Слуга народу" планує на вечірньому засіданні 3 березня обговорити питання можливих кадрових змін у правоохоронних органах. На сьогоднішнє засідання запрошені для звіту генеральний прокурор Руслан Рябошапка і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.