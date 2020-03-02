В уряді може з'явитися посада віцепрем'єра з оборони

У Кабінеті міністрів України може з'явитися посада віцепрем'єр-міністра з оборони.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми хотіли б посилити інтеграційну функцію у сфері оборони. У нас є міністр оборони. Але є ще оборонний комплекс "Укроборонпром", є приватний оборонний сектор тощо. У нас є Рада національної безпеки і оборони, яка цю інтеграційну функцію має брати на себе, але на рівні Кабміну було б добре взяти віцепрем'єра з оборони", - сказав Арахамія.

"Якщо знайдеться хороша людина, яка виконає цю інтегральну функцію, це було б, на мій погляд, посиленням (уряду - ред.)", - додав він.

Арахамія також розповів, що після найближчої ротації у складі Кабміну з'явиться чотири-п'ять нових осіб. Водночас, за його словами, малоймовірно, що в Кабміні з'явиться посада першого віцепрем'єр-міністра.

Як повідомлялося, Верховна Рада на вимогу Президента України Володимира Зеленського 4 березня проведе своє позачергове засідання, на якому, серед іншого, розгляне питання "про Кабінет міністрів України".

У понеділок, 2 березня, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що "ми думаємо над серйозним підсиленням уряду". Однак, за його словами, остаточного рішення щодо ротації ще немає.