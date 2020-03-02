Фінальне рішення щодо змін в уряді ще “на столі” - Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що говорити про ротацію конкретних міністрів зарано, остаточного рішення ще немає.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок, 2 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я вже давно заявляв, що ми думаємо над серйозним підсиленням уряду. Це - командне рішення, яке в тому числі переважно залежить від Президента, від позиції колег у парламенті. Яким буде фінальне рішення, я б зараз не хотів коментувати, тому що воно ще на столі. Говорити, кого плануємо замінити, по-моєму, трішки зарано”, - зазначив глава уряду.

Водночас на уточнююче запитання про те, чи будуть звільнення кількох міністрів на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, Гончарук відповів: “Я б не хотів це коментувати, тому що я не хочу поширювати чутки, домисли, маніпуляції”.

Прем’єр-міністр додав, що як тільки з’явиться офіційна інформація з цього питання, про неї буде повідомлено ЗМІ.

Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ написали про можливе звільнення на позачерговому засіданні парламенту 4 березня Прем’єр-міністра Гончарука та чотирьох міністрів.