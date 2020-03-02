Арахамія вважає, що Гончарук залишиться Прем'єром

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Олексій Гончарук залишиться на посаді Прем'єр-міністра України.​

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"На Прем'єр-міністра, я думаю, не буде кандидатур", - заявив Арахамія, відповідаючи на запитання, скільки кандидатур на посаду глави уряду нині розглядають.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи залишиться Прем'єр-міністром Гончарук, Арахамія сказав: "Гадаю, що так. Принаймні наразі ніякі заяви не надходили".

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 28 лютого направив Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання парламенту.

Спікер скликав таке засідання Ради на 16 годину 4 березня 2020 року. У порядку денному позачергового засідання передбачено розгляд шести питань, серед яких “про Кабінет міністрів України".

У понеділок, 2 березня, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що не писав заяви про свою відставку, але зазначив, що “ми думаємо над серйозним підсиленням уряду”. Однак, за його словами, остаточного рішення щодо ротації ще немає. “Це - командне рішення, яке переважно залежить від Президента, від позиції колег у парламенті. Яким буде фінальне рішення, я б зараз не хотів коментувати, тому що воно ще на столі. Говорити, кого плануємо замінити, по-моєму, трішки зарано”, - сказав Гончарук.