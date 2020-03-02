"Слуга народу" на фракції обговорить кадрові питання в Кабміні

Фракція "Слуга народу" планує вранці у вівторок, 3 березня, зібрати засідання для обговорення кадрових питань у Кабінеті міністрів України.

Про це заявив депутат із фракції "Слуга народу" Арсеній Пушкаренко в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо безпосередньо самих кадрових питань у Кабміні, то завтра о 9.00 ранку у нас збирається фракція і на фракції ми будемо обговорювати ті чи інші кандидатури, ті чи інші бачення. Тому що на сьогоднішній день не надходило ніяк заяв (від урядовців стосовно їхньої відставки – ред.). Ми очікуємо завтра на фракції якогось розуміння: чи це відставка Прем’єр-міністра, чи це відставка і майбутнє призначення окремих міністрів", - сказав Пушкаренко.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 28 лютого направив Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання парламенту.

Спікер скликав таке засідання Ради на 16 годину 4 березня 2020 року.

У порядку денному позачергового засідання передбачено розгляд шести питань, серед яких “про Кабінет міністрів України"

У понеділок, 2 березня, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що не писав заяви про свою відставку, але зазначив, що “ми думаємо над серйозним підсиленням уряду”. Однак, за його словами, остаточного рішення щодо ротації ще немає. “Це - командне рішення, яке переважно залежить від Президента, від позиції колег у парламенті. Яким буде фінальне рішення, я б зараз не хотів коментувати, тому що воно ще на столі. Говорити, кого плануємо замінити, по-моєму, трішки зарано”, - сказав Гончарук.