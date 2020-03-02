Разумков прогнозує, що позачергове засідання Ради займе 3-4 години

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що позачергове засідання парламенту, заплановане на 16:00 4 березня, триватиме 3-4 години.

Про це спікер сказав під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, 2 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Порядок денний достатньо насичений, я думаю, що ми на це витратимо 3-4 години. Якщо підемо швидше, то я сподіваюся на консолідовану та ефективну роботу всього парламенту", - сказав Разумков.

Голова ВР запропонував скасувати засідання комітетів, які призначені на середу, щоб народні депутати мали змогу ознайомитися з матеріалами позачергового засідання.

Разумков звернувся до голови Комітету з питань правоохоронної діяльності з проханням зв'язатися з представниками правоохоронних та антикорупційних органів, щоб вони надали інформацію до їх звіту, яка має бути роздана народним депутатам.

Також Разумков нагадав порядок денний позачергового засідання 4 березня.

Так, на позачерговому засіданні парламенту в середу заплановано: розгляд законопроєктів №3003П "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях, №3015П "Про внесення змін до розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” закону “Про національну безпеку України” щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)", №0025У "Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України", №2500Д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям закону “Про запобігання корупції” (друге читання)".

Також заплановано розгляд питання "про Кабінет міністрів України" та "про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".

Разумков запропонував порядок розгляду питання щодо інформування про діяльність правоохоронців.

Так, на виступ кожного очільника відомства заплановано надавати до 5 хвилин, після цього - по 2 запитання від кожної фракції та групи і 3 запитання від народних депутатів.

Спікер прогнозує, що це питання в порядку денному депутати пройдуть за годину.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 28 лютого направив Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання парламенту.

В Офісі Президента поінформували, що глава держави звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання щодо розгляду декількох проєктів законів та щодо Кабінету міністрів. Крім того, Президент попросив заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.

Разумков скликав позачергове пленарне засідання Верховної Ради на 16 годину 4 березня 2020 року.

Фото: rada.gov.ua