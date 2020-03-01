На позачергову Раду запросили Кабмін, депутати заслухають звіти силовиків

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що обговорив з Президентом України Володимиром Зеленським порядок денний позачерговогопленарного засідання парламенту, яке відбудеться 4 березня.

Про це Разумков розповів журналістам після урочистостей з нагоди започаткування традиції несення Почесної варти Національної гвардії України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Так, я спілкувався з Президентом. Я думаю, що ті питання, які були запропоновані до розгляду Верховній Раді України, вони дійсно важливі, вони актуальні. Ви знаєте, що зараз ми знаходимось в режимі розгляду питань земельної реформи. Під час розгляду цих питань неможливо розглядати інші питання, не проголосувавши за це. І саме тому є деякі важливі і законопроєкти, і теми, які сьогодні знаходяться на порядку денному суспільства, тому Президент і запропонував їх розглянути у середу”, - наголосив спікер.

Відповідаючи на питання чи будуть присутні члени Кабінету міністрів під час засідання позачергової сесії, Разумков заявив: “Так, Кабінет міністрів буде запрошений, буде присутній на засіданні Верховної Ради України. Я в цьому впевнений на 99%”.

Він нагадав, що депутати заслухають звіти МВС, СБУ, ДБР, НАБУ та Офісу Генерального прокурора. Інші члени уряду так само зможуть надати відповіді на питання як суспільства, так і народних депутатів України.

Як повідомляв Укрінформ, 28 лютого Президент Володимир Зеленський направив Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання парламенту.

В Офісі Президента поінформували, що глава держави звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання щодо розгляду декількох проєктів законів та щодо Кабінету міністрів. Крім того, Президент попросив заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів. Подробиць в ОП тоді не надали.

Разумков скликав позачергове пленарне засідання Верховної Ради на 16 годину 4 березня 2020 року.

У суботу, 29 лютого, Президент України звернувся до Верховної Ради щодо включення додаткових питань до порядку денного позачергового пленарного засідання ВР.

Зокрема, на позачерговому засіданні заплановано розгляд наступних питань:

1. проєкт закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях (№ 3003П);

2. проєкт закону про внесення змін до розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” закону “Про національну безпеку України” щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил), (№ 3015П);

3. проєкт закону про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України (№ 0025У);

4. проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям закону “Про запобігання корупції” (друге читання) (№ 2500Д);

5. про Кабінет міністрів України;

6. про діяльність МВС, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку.