"Слуга народу" відкликала свого кандидата на довибори в Раду

Кандидат від партії "Слуга народу" Вікторія Алексійчук припиняє участь у передвиборчій кампанії на 179-у окрузі в Харківській області.

Про це партія повідомила в своєму Telegram.

"Кандидат від партії "Слуга народу" Вікторія Алексійчук вирішила припинити участь у передвиборчій кампанії на 179-ому окрузі. Таке рішення Вікторії підтримала Вища рада партії. Ми дякуємо Вікторії Алексійчук за чесну і прозору кампанію і розраховуємо на її залученість до командної роботи під час виборів до місцевих рад у жовтні цього року".

В партії зазначили, що рішення про висунення кандидатки було ухвалене ще в перші дні лютого - коли не було ясності, з ким доведеться боротися.

"Поява Юлії Світличної (ексочільниця Харківської ОДА - ред.) серед кандидатів повністю змінила передвиборчу картину. Було би нечесно і нерозумно ігнорувати це", - йдеться у повідомленні.

Заяву Алексійчук про зняття кандидатури Центрвиборчком розгляне сьогодні ввечері.

Алексійчук уже намагалася потрапити до Ради на позачергових виборах на одному з округів Харкова, але програла нардепу Олександру Фельдману.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія зареєструвала 40 кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області, призначених на 15 березня. Згодом один кандидат заявив, що змінив намір і не висуватиметься.

Таким чином за мандат боротимуться 38 претендентів.

За даними КВУ, кожен четвертий із зареєстрованих кандидатів представляє так звані мертві партії, щодо яких Міністерство юстиції подало судовий позов для скасування їх реєстрації. Також на окрузі зареєстровані кандидати з однаковими прізвищами.

23 лютого на окрузі зафіксували так звану чорну агітацію: фейкові листівки, що дискредитують одного з кандидатів, з підробленими вихідними даними розповсюджували у Краснограді, Кегичівці, інших населених пунктах.

27 лютого Комітет виборців України заявив, що на окрузі існує ризик зриву голосування чи підрахунку голосів через раптові та суттєві зміни в складі окружної комісії – голови та члена комісії від політичної партії "Слуга народу", а також замінено чотирьох членів комісії, включених до складу ОВК за поданням голови ЦВК.

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2 березня стало відомо, що дільничні комісії округу через ненабуття повноважень не можуть отримати печатки та попередні списки виборців.

На окрузі №179 на позачергових виборах 21 липня 2019 року переміг кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.

Округ охоплює Лозівський, Красноградський, Кегичівський, Зачепилівський, Сахновщинський райони Харківщини.