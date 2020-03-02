Довибори у Раду: дільничні комісії не можуть отримати печатки та списки

В одномандатному окрузі №179, де пройдуть за два тижні мають пройти довибори, дільничні комісії не можуть отримати печатки та попередні списки виборців.

Про це йшлося на зустрічі голови окружної виборчої комісії Олександра Чорного та мера Лозової Сергія Зеленського, повідомляє сайт Лозівської міськради.

«Міський голова висловив стурбованість з приводу проблемних питань, що виникли у дільничних виборчих комісій. Через не набуття повноважень вони не можуть отримати печатки та попередні списки виборців з Відділу ведення Державного реєстру виборців», - йдеться у повідомленні.

Мер Лозової просить терміново вирішити це питання, аби не допустити соціальної напруги й порушень закону на проміжних виборах народного депутата на території Лозівської міської ОТГ.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія зареєструвала 40 кандидатів в народні депутати на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області, призначених на 15 березня. Згодом один кандидат заявив, що змінив намір і не висуватиметься.

За даними КВУ, кожен четвертий із зареєстрованих кандидатів представляє так звані мертві партії, щодо яких Міністерство юстиції подало судовий позов для скасування їх реєстрації. Також на окрузі зареєстровані кандидати з однаковими прізвищами.

23 лютого на окрузі зафіксували так звану чорну агітацію: фейкові листівки, що дискредитують одного з кандидатів, з підробленими вихідними даними розповсюджували у Краснограді, Кегичівці, інших населених пунктах.

27 лютого Комітет виборців України заявив, що на окрузі існує ризик зриву голосування чи підрахунку голосів через раптові та суттєві зміни в складі окружної комісії – голови та члена комісії від політичної партії «Слуга народу», а також замінено чотирьох членів комісії, включених до складу ОВК за поданням голови ЦВК.

На окрузі №179 на позачергових виборах 21 липня 2019 року переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.

Округ охоплює Лозівський, Красноградський, Кегичівський, Зачепилівський, Сахновщинський райони Харківщини.