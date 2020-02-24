ЦВК виділила на довибори в Раду ще понад 300 тисяч

Центральна виборча комісія збільшила на 308 тисяч 845 гривень обсяг коштів на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області.

Про це ЦВК повідомляє у Facebook.

"Під час сьогоднішнього засідання Комісія внесла зміни до обсягу коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179, збільшивши обсяг його видатків на 308 тис. 845 гривень. Тепер обсяг таких коштів становить 10 млн 641 тис. 182 гривні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказані зміни пов’язані зі збільшенням кількості зареєстрованих кандидатів у народні депутати України до 40 осіб, тоді як раніше у розрахунках при визначенні обсягу видатків їх передбачалось 25.

"Таким чином: видатки Центральної виборчої комісії збільшились на 93 тис. 613 гривень і тепер становлять 1 млн 151 тис. 641 гривню; видатки окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України, в тому числі видатки дільничних виборчих комісій – на 215 тис. 232 гривні і тепер становлять 9 млн 470 тис. 341 гривню", - додають в ЦВК.

Відповідно внесено зміни до Кошторису видатків ЦВК на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в ОВО № 179, сума якого тепер становить 1 млн 151 тис. 641 гривню. Зокрема, основна частина вказаних коштів передбачена на виготовлення виборчої документації – 781 тис. 600 гривень та на оплату послуг засобів масової інформації (друкованої площі та ефірного часу) – 243 тис. гривні.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області. ЦВК призначила вибори на неділю, 15 березня 2020 року.

Згідно з календарним планом, затвердженим комісією 3 січня, висування кандидатів відбуватиметься до 3 лютого включно. З 16 січня до 13 лютого включно - подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів.

На окрузі №179 на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. Водночас у листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.