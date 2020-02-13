Центрвиборчком зареєстрував вже 14 кандидатів у народні депутати в 179-му окрузі

Центральна виборча комісія на засіданні 12 лютого зареєструвала чотирьох нових кандидатів у народні депутати в окрузі № 179.

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату Комісії.

“Розглянувши заяви політичних партій разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року та встановивши їх відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів у народні депутати України”, - йдеться у повідомленні.

Це, зокрема, Ірина Бондар від партії “Нові рубежі”; Валентин Захаров (суб’єкт висування – партія “Блок опозиційних сил”); Ольга Коваленко (політична партія “Жінки за майбутнє”); Ігор Найда (“Українці разом”).

Раніше ЦВК зареєструвала десятьох кандидатів у народні депутати у цьому окрузі, а саме: Ігоря Швайку, Сергія Кошулька, Галину Хархаліс, Дениса Шейбута, Вікторію Алєксєйчук, Олександра Діденка, Тетяну Єгорову-Луценко, Каміля Кирпичева, Кирила Оксеня, Ігоря Федоренка.

Окрім того, зареєстровано по дві довірені особи кандидатів у Оксеня та Федоренка.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області. ЦВК призначила вибори на неділю, 15 березня 2020 року.

Згідно з календарним планом, затвердженим комісією 3 січня, висування кандидатів відбуватиметься до 3 лютого включно. З 16 січня до 13 лютого включно - подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів.

На окрузі №179 на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. Водночас у листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.