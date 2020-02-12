Наступні вибори в ОТГ відбудуться одночасно з місцевими — ЦВК

Наступні перші вибори в об'єднаних територіальних громадах мають відбутися одночасно з черговими місцевими виборами в Україні.

Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія, повідомляє пресслужба ЦВК.

"Зокрема, змінами передбачено, що у рік проведення чергових місцевих виборів перші місцеві вибори призначаються на дату чергових місцевих виборів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на думку члена ЦВК Павла Любченка, для такого рішення Комісії є декілька суттєвих підстав.

"Виборчим кодексом України, який вступив у дію 1 січня 2020 року, зокрема, передбачено, що проведення інших видів місцевих виборів, окрім перших, регулюється ще законом про місцеві вибори. Таким чином, перші вибори повинні відбуватися відповідно до нового Виборчого кодексу України та актів, прийнятих в його розвиток. Разом з тим, Прикінцевими та перехідними положеннями Кодексу для Центральної виборчої комісії передбачено шестимісячний строк для приведення своїх актів у відповідність до його вимог", - інформує ЦВК.

Відповідно до статті 141 Конституції України чергові місцеві вибори проводяться на всій території України, а це означає, що строк повноважень всіх депутатів, обраних на перших, позачергових, додаткових місцевих виборах, закінчується із відкриттям першої сесії ради. Тобто, у разі призначення перших виборів на останню неділю квітня, строк повноважень депутатів, які б були обрані на них, тривав би фактично лише кілька місяців.

У ЦВК додали, що для організації та проведення зазначених перших місцевих виборів необхідно орієнтовно 35 млн 300 тис. грн, які б були витрачені на обрання депутатів на незначний період. Водночас, значна кількість з-поміж останніх проміжних виборів, які призначалися територіальними виборчими комісіями, не відбулись - не виявилося жодного охочого зареєструватися кандидатом, що свідчить про вкрай низьку активність і зацікавленість громадян до участі у таких виборах напередодні чергових місцевих виборів.

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Любченко зауважив, що відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад", перехід ОТГ на прямі відносини з державним бюджетом для отримання додаткового ресурсу і розширення джерельної бази місцевих бюджетів відбувається тільки з початком нового бюджетного періоду. Тому, навіть у разі проведення перших виборів, об’єднані територіальні громади не матимуть можливості істотно покращити свою фінансову спроможність і розширити свої можливості для розв'язання питань місцевого значення.

"Така позиція доповідача була підтримана усіма членами Комісії", - наголошується у повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, центральна виборча комісія затвердила календарний план підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата в одномандатному окрузі №179 на Харківщині.