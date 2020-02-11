ЦВК зареєструвала ще шість кандидатів у народні депутати в 179-му окрузі

ЦВК зареєструвала ще шість кандидатів у народні депутати в 179-му окрузі

Укрінформ
Центральна виборча комісія зареєструвала ще шість кандидатів на проміжних виборах народних депутатів в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК.

“Розглянувши заяви політичних партій разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року та встановивши їх відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала ще шістьох кандидатів у народні депутати України”, - зазначили в ЦВК.

Кандидатами в народні депутати зареєстровано, зокрема, висуванця від партії “Слуга народу” Вікторію Алєксєйчук, від партії “Власна сила” - Каміля Кирпичева, від партії “Нове життя” - Ігоря Федоренка та самовисуванців Олександра Діденка, Тетяну Єгорову-Луценко і Кирила Оксеня.

Раніше ЦВК вже зареєструвала чотирьох кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в ОВО № 179, а саме: Ігоря Швайку (ВО “Свобода”), Сергія Кошулька (партія “Нова програма Вадима Чорного”), Галину Хархаліс (Всеукраїнська козацька партія), Дениса Шейбута (партія “Народна сила”).

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Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області. ЦВК призначила вибори на неділю, 15 березня 2020 року.

Згідно з календарним планом, затвердженим комісією 3 січня, висування кандидатів відбуватиметься до 3 лютого включно. З 16 січня до 13 лютого включно - подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів.

На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в окрузі №179 переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. Водночас у листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.

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