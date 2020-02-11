ЦВК зареєструвала ще шість кандидатів у народні депутати в 179-му окрузі

Центральна виборча комісія зареєструвала ще шість кандидатів на проміжних виборах народних депутатів в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК.

“Розглянувши заяви політичних партій разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року та встановивши їх відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала ще шістьох кандидатів у народні депутати України”, - зазначили в ЦВК.

Кандидатами в народні депутати зареєстровано, зокрема, висуванця від партії “Слуга народу” Вікторію Алєксєйчук, від партії “Власна сила” - Каміля Кирпичева, від партії “Нове життя” - Ігоря Федоренка та самовисуванців Олександра Діденка, Тетяну Єгорову-Луценко і Кирила Оксеня.

Раніше ЦВК вже зареєструвала чотирьох кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в ОВО № 179, а саме: Ігоря Швайку (ВО “Свобода”), Сергія Кошулька (партія “Нова програма Вадима Чорного”), Галину Хархаліс (Всеукраїнська козацька партія), Дениса Шейбута (партія “Народна сила”).

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області. ЦВК призначила вибори на неділю, 15 березня 2020 року.

Згідно з календарним планом, затвердженим комісією 3 січня, висування кандидатів відбуватиметься до 3 лютого включно. З 16 січня до 13 лютого включно - подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів.

На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в окрузі №179 переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. Водночас у листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.