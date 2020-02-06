ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у народні депутати в 179-му окрузі

Центральна виборча комісія зареєструвала ще трьох кандидатів на проміжних виборах народних депутатів в одномандатному виборчому окрузі № 179 в Харківській області.

Про це Укрінформ повідомили у пресслужбі ЦВК.

“Розглянувши заяви політичних партій разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року та встановивши їх відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала ще трьох кандидатів у народні депутати України”, - ідеться в повідомленні.

ЦВК зареєструвала зокрема кандидатами у народні депутати пенсіонера Сергія Кошулька, висунутого партією “Нова програма Вадима Чорного”; висуванця від Всеукраїнської козацької партії, безробітну Галину Хархаліс та висуванця від партії “Народна сила”, старшого викладача Міжрегіональнох академії управління персоналом Дениса Шейбута.

Крім того, ЦВК затвердила єдиний кошторис видатків окружної виборчої комісії ОВО № 179 для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня в сумі 8 млн 910 тис. гривень.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області. ЦВК призначила вибори на неділю, 15 березня 2020 року.

Згідно з календарним планом, затвердженим комісією 3 січня, висування кандидатів відбуватиметься до 3 лютого включно. З 16 січня до 13 лютого включно — подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів.

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На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в окрузі №179 переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. Водночас у листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.

3 лютого ЦВК зареєструвала першого кандидата в народні депутати на проміжних виборах в ОВО 179 - висуванця від партії “Свобода” Ігоря Швайку.