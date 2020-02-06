ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у народні депутати в 179-му окрузі

ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у народні депутати в 179-му окрузі

Укрінформ
Центральна виборча комісія зареєструвала ще трьох кандидатів на проміжних виборах народних депутатів в одномандатному виборчому окрузі № 179 в Харківській області.

Про це Укрінформ повідомили у пресслужбі ЦВК.

“Розглянувши заяви політичних партій разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року та встановивши їх відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала ще трьох кандидатів у народні депутати України”, - ідеться в повідомленні.

ЦВК зареєструвала зокрема кандидатами у народні депутати пенсіонера Сергія Кошулька, висунутого партією “Нова програма Вадима Чорного”; висуванця від Всеукраїнської козацької партії, безробітну Галину Хархаліс та висуванця від партії “Народна сила”, старшого викладача Міжрегіональнох академії управління персоналом Дениса Шейбута.

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Крім того, ЦВК затвердила єдиний кошторис видатків окружної виборчої комісії ОВО № 179 для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня в сумі 8 млн 910 тис. гривень.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області. ЦВК призначила вибори на неділю, 15 березня 2020 року.

Згідно з календарним планом, затвердженим комісією 3 січня, висування кандидатів відбуватиметься до 3 лютого включно. З 16 січня до 13 лютого включно — подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів.

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На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в окрузі №179 переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. Водночас у листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.

3 лютого ЦВК зареєструвала першого кандидата в народні депутати на проміжних виборах в ОВО 179 - висуванця від партії “Свобода” Ігоря Швайку.

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