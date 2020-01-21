ЦВК започатковує стратегічне планування діяльності на 5 років

Центральна виборча комісія запроваджує процес стратегічного планування діяльності на 2020-2025 роки.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“Паралельно з вирішенням поточних завдань (наприклад, організація підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в ОВО № 179) Центральна виборча комісія не забуває і про справи глобальні. Тому із задоволенням повідомляє, що розпочинає процес стратегічного планування”, - ідеться в повідомленні.

У комісії зазначили, що в плані роботи ЦВК на перше півріччя 2020 року першим пунктом передбачено розробку Стратегічного плану Центральної виборчої комісії на 2020-2025 роки.

Як зауважили в ЦВК, 16 січня було затверджено положення про Комітет стратегічного планування, а в п’ятницю, 17 січня, розпорядженням голови Комісії Олега Діденка такий комітет у складі 8 осіб було створено.

У ЦВК пояснили, що Стратегічний план на найближчі 5 років потрібен, що визначати пріоритети і напрями діяльності Центрвиборчкому; зробити діяльність органу системною; забезпечити сталий і поступальний розвиток за прописаним планом; визначити конкретні етапи та терміни реалізації зазначених завдань, а також окреслити критерії оцінки їх виконання.

“Процес стратегічного планування відбуватиметься не тиждень і не два. Це – робота кількох місяців, протягом яких ЦВК планує працювати не тільки в межах органу, а й залучати широку громадськість до обговорення Стратегічного плану”, - додали в ЦВК.