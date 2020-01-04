ЦВК затвердила план підготовки виборів до Ради у 179-му окрузі

Центральна виборча комісія затвердила календарний план підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата в одномандатному окрузі №179 на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“ЦВК затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в ОВО №179”, - ідеться в повідомленні.

Відповідно до плану, від 16 січня до 3 лютого включно відбуватиметься висування кандидатів у народні депутати України. До 13 лютого включно можна подавати документи до Центрвиборчкому для реєстрації кандидатів - вона триватиме до 18 лютого включно.

ЦВК до 4 березня включно має право скасувати реєстрацію кандидата за його письмовою заявою про відмову балотуватися або в разі звернення партії про скасування рішення щодо реєстрації.

До 7 березня включно можуть бути подані пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій.

Результати виборів, які відбудуться 15 березня, мають бути встановлені до 30 березня включно.

Як повідомляв Укрінформ, на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року перемогу в ОВО №179 здобув кандидат від партії “Слуга народу” Олексій Кучер.

5 листопада Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кучера головою Харківської обласної держадміністрації.

У зв'язку з цим Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата в ОВО №179.