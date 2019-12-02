ЦВК спростила зміну місця голосування — тепер можна через e-mail

Центральна виборча комісія 2 грудня своєю постановою затвердила Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси.

Такі зміни ЦВК ухвалила під час засідання 2 грудня, повідомляється на сайті Комісії.

“ЦВК підійшла до підготовки сьогоднішнього рішення досить нетрадиційно. Вперше було запропоновано представникам громадськості та експертного середовища взяти участь у підготовці проекту нового Порядку та подати свої зауваження й пропозиції. Окрім того, з цього питання була проведена відкрита нарада за участю заінтересованих осіб. Врешті ми вийшли на той документ, який, на мою думку, дійсно дозволить суттєво спростити процес тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси”, – наголосив голова ЦВК Олег Діденко.

Серед багатьох нововведень одним із найважливіших, на його думку, є надання можливості виборцям подавати заяви про тимчасову зміну голосування в електронній формі, тобто в режимі онлайн. Окрім того, відтепер під час виборів Президента України виборці матимуть можливість змінювати місце голосування відразу на два тури, отримувати посвідчення про зміну в електронній формі на вказану адресу електронної пошти тощо.

Відповідно Службі розпорядника Державного реєстру виборців доручено забезпечити розробку та впровадження електронного сервісу для реалізації вказаного Порядку.