Місцеві вибори: ЦВК дала добро на висування кандидатів у чотирьох областях

Центральна виборча комісія (ЦВК) повідомила про старт процесу висування кандидатів у чотирьох областях на місцевих виборах 29 грудня 2019 року.

Про це ідеться на сторінці ЦВК у Facebook.

“Сьогодні, 25 листопада, відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищної, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів 29 грудня 2019 року, розпочинається процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, подання до територіальних виборчих дільниць документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови триватиме до 4 грудня включно, а до 5 грудня включно ТВК прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації.

Також повідомляється, що близько 22 політичних партій подали до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь їх місцевих організацій у перших місцевих виборах разом з копією статуту партії.

Перелік цих партій невдовзі буде оприлюднено на офіційному вебсайті ЦВК в розділі "Місцеві вибори" (підрозділ "Призначені вибори"), ідеться в повідомленні.

У Комісії інформують, що перші вибори депутатів сільських, селищної, міських рад обʼєднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів, призначені на 29 грудня 2019 року, відбудуться у 6 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) (3 сільських, 1 селищній, 2 міських ОТГ) у 4 областях України (Дніпропетровська, Львівська, Сумська, Чернівецька).

За попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь близько 55,5 тисяч виборців.

“Загальна сума, передбачена затвердженим ЦВК Розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на їх підготовку і проведення, становить 1 млн 988,5 тис. грн”, - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що ЦВК надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на зазначених виборах 8 громадським організаціям.

Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада розпочався процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах, відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів 22 грудня 2019 року.

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів, призначені на 22 грудня 2019 року, відбудуться у 86 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) (69 сільських, 16 селищних, 1 міської ОТГ) у 21 області України.