ЦВК призначила вибори на окрузі депутата, який став главою Харківської ОДА

ЦВК призначила вибори на окрузі депутата, який став главою Харківської ОДА

Укрінформ
Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 Харківської області.

Про це ідеться на сторінці Центральної виборчої комісії у Facebook.

“До Центральної виборчої комісії надійшла Постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кучера О.В., обраного в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), за особистою заявою. Відтак, відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" Комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в цьому окрузі на неділю, 15 березня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

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Також зазначається, що виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 179 починається з дня, наступного після дня опублікування цього рішення ЦВК.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада 2019 року Президент Володимир Зеленський представив Олексія Кучера як голову Харківської ОДА.

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