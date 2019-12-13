ЦВК призначила вибори на окрузі депутата, який став главою Харківської ОДА

Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 Харківської області.

Про це ідеться на сторінці Центральної виборчої комісії у Facebook.

“До Центральної виборчої комісії надійшла Постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кучера О.В., обраного в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), за особистою заявою. Відтак, відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" Комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в цьому окрузі на неділю, 15 березня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 179 починається з дня, наступного після дня опублікування цього рішення ЦВК.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада 2019 року Президент Володимир Зеленський представив Олексія Кучера як голову Харківської ОДА.