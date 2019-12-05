ЦВК зареєструвала депутатом нового "слугу народу"
Про це повідомляється на сайті ЦВК.
"Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Мандзія Сергія Володимировича, 1974 року народження, проживає в місті Хмельницькому, члена політичної партії "Слуга народу", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Мандзій входить до виборчого списку партії "Слуга народу" під № 136.
У ЦВК також нагадують, що Верховна Рада постановою від 3 грудня 2019 року достроково припинила повноваження народного депутата Олександра Кубракова, обраного на позачергових виборах народних депутатів 21 липня від партії "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.
Як повідомлялося, Кубракова було призначено на посаду глави Укравтодору.
Фото: cvk.gov.ua