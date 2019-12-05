ЦВК зареєструвала депутатом нового "слугу народу"

Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата Сергія Мандзія, який є членом партії "Слуга народу".

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

"Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Мандзія Сергія Володимировича, 1974 року народження, проживає в місті Хмельницькому, члена політичної партії "Слуга народу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Мандзій входить до виборчого списку партії "Слуга народу" під № 136.

У ЦВК також нагадують, що Верховна Рада постановою від 3 грудня 2019 року достроково припинила повноваження народного депутата Олександра Кубракова, обраного на позачергових виборах народних депутатів 21 липня від партії "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Як повідомлялося, Кубракова було призначено на посаду глави Укравтодору.

Фото: cvk.gov.ua