Рада достроково припинила повноваження двох "слуг народу"
Укрінформ
Верховна Рада ухвалила постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів із фракції "Слуга народу" Олександра Кубракова та Олексія Кучера.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Так, постанова № 2506 "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кубракова О.М." набрала 329 голосів, а № 2507 "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кучера О.В." - 338 голосів.
Як повідомлялося, Олександра Кубракова було призначено на посаду глави Укравтодору, а Олексія Кучера - головою Харківської обласної державної адміністрації.