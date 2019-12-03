Соломчука звільнили від виконання обов'язків заступника голови фракції "Слуга народу"

Народного депутата, члена фракції "Слуга народу" Дмитра Соломчука звільнено від виконання обов'язків заступника голови фракції "Слуга народу".

Про це оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до частини 2 статті 60 закону "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про звільнення народного депутата України Соломчука Дмитра Вікторовича від виконання обов'язків заступника голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", - сказав Разумков.

Водночас причину звільнення Соломчука Разумков не уточнив.

Як повідомлялося, на парламентських виборах 2019 року Соломчук балотувався у народні депутати за списком партії "Слуга народу" під №32. Після перемоги на виборах Соломчука було обрано заступником голови фракції «Слуга народу».

Фото: facebook.com/solomchuk.dmytro