Довибори в Раду: КВУ каже про ризик зриву голосування та підрахунку голосів

Комітет виборців України заявив, що на окрузі №179 на Харківщині, де 15 березня мають відбутися довибори, існує ризик зриву голосування чи підрахунку голосів через суттєві зміни в складі окружної комісії.

Про це повідомляється на сторінці КВУ у Facebook.

"Той факт, що одночасно було замінено значну кількість членів комісії, в тому числі, тих осіб, які були подані головою ЦВК, викликає низку запитань та непорозумінь. За оцінкою КВУ, таке рішення було прийнято досить неочікувано та без належного пояснення причин і мотивів такого кроку. Відповідне рішення може поставити під сумнів стабільну роботу комісії за два тижні до дня голосування і призвести до спроб вчинення незаконних дій під час голосування та встановлення результатів виборів", - йдеться у повідомленні.

Постанову №57 "Про зміни в складі окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179" ЦВК прийняла 24 лютого. Згідно з нею, замінено половину членів комісії та голову.

"Зокрема, достроково було припинено повноваження голови та члена комісії від політичної партії "Слуга Народу", а також замінено чотирьох членів комісії, включених до складу ОВК за поданням голови ЦВК. Не зрозумілими також залишаються мотиви для проведення таких змін", - заявляють у комітеті.

КВУ відзначає, що заміни членів комісій від політичних партій, які їх висунули, є звичною практикою і часто можуть свідчити, що той чи той член комісії не демонструє достатньої лояльності до партії, яка його висунула. Однак заміни членів комісії з боку ЦВК є менш частою практикою і можуть викликати нерозуміння. Особливо враховуючи, що йдеться про синхронні заміни в складі комісії як зі сторони однієї з політичних партій, так і з боку ЦВК.

КВУ нагадує, що прецеденти використання технології зриву виборів вже мали місце в Україні раніше. Зокрема, у 2012 році ЦВК ухвалила рішення про неможливість встановити результати на 5 виборчих округах.

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Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія зареєструвала 40 кандидатів в народні депутати на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області, призначених на 15 березня.

За даними КВУ, кожен четвертий із зареєстрованих кандидатів представляє так звані мертві партії, щодо яких Міністерство юстиції подало судовий позов для скасування їх реєстрації. Також на окрузі зареєстровано кандидатів із однаковими прізвищами.

23 лютого на окрузі зафіксували так звану чорну агітацію: фейкові листівки, що дискредитують одного з кандидатів, з підробленими вихідними даними розповсюджували у Краснограді, Кегичівці, інших населених пунктах.

На окрузі №179 на позачергових виборах 21 липня 2019 року переміг кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.