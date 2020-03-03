Разумков відкрив ранкову Раду, у залі - 304 депутати
У залі зареєструвалися 304 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Згідно з Регламентом, засідання розпочалося з виступів представників депутатських фракцій і груп.
Далі народні депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10)". На цей час розглянуто 1505 поправок з 4018.
Засідання ВР / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ
У першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі, ВР ухвалила 13 листопада 2019 року.
Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту.
У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.