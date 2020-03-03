У "Слузі народу" окреслили претензії до уряду, які можуть привести до кадрових змін

Проблемними ділянками в роботі Кабміну є охорона здоров`я, житлово-комунальна сфера та промислова політика. Саме на цих напрямках можна очікувати кадрових ротацій в уряді.

Про це в програмі "Свобода слова" на ICTV заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент Укрінформу.

"Щодо уряду - у нас виник парадокс. Довіра до Президента зберігається досить високою. Це означає, що загалом є довіра до того курсу, який пропонував Президент рік тому, і партія "Слуга народу" під час передвиборчої кампанії. І є очікування, що цей курс буде виконуватися. Щодо конкретних дій, мабуть, є питання. Люди не відчули це у своїй кишені, на своєму подвір`ї, не відчули у покращенні медичної інфраструктури, наприклад. У нас гарно промальовані цілі, стратегія, куди ми крокуємо, але в деяких сферах панує певний безлад. З тими самим платіжками ситуацію, я думаю, всі пам`ятають", - зазначив Корнієнко.

Він також анонсував запровадження посади міністра промислової політики або віцепрем`єра з відповідними повноваженнями.

"Є питання щодо промислової політики, яка є не виокремленою, щодо неї не велася системна робота цим урядом. А вона потребує уваги, адже є спад, є світові процеси, в яких ми знаходимося. І тому для цього потрібен окремий координатор на посаді міністра чи віцепрем`єр-міністра - ми про це зараз ведемо дискусію", - підкреслив Корнієнко.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський 28 лютого направив Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання парламенту. Голова ВР призначив засідання на 16-ту годину 4 березня.