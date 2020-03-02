Зеленський прийде на позачергове засідання Ради - Стефанчук

Президент України Володимир Зеленський планує бути присутнім на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня.

Про це повідомив перший заступник голови ВР, представник Президента у парламенті Руслан Стефанчук в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

"Чи буде Президент? Я буквально тільки-но зв'язався, він сказав: "Так, я буду". І це абсолютно нормально, адже Президент теж хоче бачити, яким чином здійснюється те, що він мав право ініціювати", - сказав Стефанчук.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський 28 лютого направив Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання парламенту. Голова ВР призначив засідання на 16-ту годину 4 березня.

На позачерговому засіданні заплановано розгляд законопроєктів №3003П "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях, №3015П "Про внесення змін до розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” закону “Про національну безпеку України” щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)", №0025У "Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України", №2500Д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям закону “Про запобігання корупції” (друге читання)".

Також заплановано розгляд питань "про Кабінет міністрів України" та "про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку".